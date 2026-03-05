„Zuckergoscherl“ Nadja Maleh ++ Nahost-Rückholaktion | KRONE ZU MITTAGJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 3: „Zuckergoscherl“ Nadja Maleh ++ Nahost-Rückholaktion | KRONE ZU MITTAG
53 Min.Folge vom 05.03.2026
Mittwochabend landeten die ersten Heimkehrer sicher in Wien. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger begrüßte die Rückkehrer persönlich. Außerdem: Mit ihrem siebenten Kabarettprogramm „Zuckergoscherl“ hat Nadja Maleh Premiere im ehrenwerten CasaNova Vienna im ersten Bezirk gefeiert. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten, Dokumentation, Wetter, Sport
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