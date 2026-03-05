Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Krone zu Mittag

„Zuckergoscherl“ Nadja Maleh ++ Nahost-Rückholaktion | KRONE ZU MITTAG

krone.tvStaffel 2026Folge 3vom 05.03.2026
„Zuckergoscherl“ Nadja Maleh ++ Nahost-Rückholaktion | KRONE ZU MITTAG

„Zuckergoscherl“ Nadja Maleh ++ Nahost-Rückholaktion | KRONE ZU MITTAGJetzt kostenlos streamen

Krone zu Mittag

Folge 3: „Zuckergoscherl“ Nadja Maleh ++ Nahost-Rückholaktion | KRONE ZU MITTAG

53 Min.Folge vom 05.03.2026

Mittwochabend landeten die ersten Heimkehrer sicher in Wien. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger begrüßte die Rückkehrer persönlich. Außerdem: Mit ihrem siebenten Kabarettprogramm „Zuckergoscherl“ hat Nadja Maleh Premiere im ehrenwerten CasaNova Vienna im ersten Bezirk gefeiert. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Krone zu Mittag
krone.tv
Krone zu Mittag

Krone zu Mittag

Alle 3 Staffeln und Folgen