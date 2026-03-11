ORF-Turbulenzen, Katzen- GPS-Tracker und Unfälle | krone.tv "KRONE ZU MITTAG"Jetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 6: ORF-Turbulenzen, Katzen- GPS-Tracker und Unfälle | krone.tv "KRONE ZU MITTAG"
55 Min.Folge vom 11.03.2026
ORF im Umbruch: Nach dem Rücktritt von Roland Weißmann liegt die Macht nun bei der Generaldirektorin – der Stiftungsrat gab heute Einblicke in die Hintergründe und die kommenden Entscheidungen. Und: Ein Forschungsprojekt will genau das herausfinden und sucht 25 Samtpfoten, die mit GPS-Tracker auf wissenschaftliche Mission gehen. Außerdem: Langsam vorgehen, auf Sicherheit achten und den Helm nicht vergessen – das schützt vor Verletzungen. Die Bilanz der Skisaison zeigt aber, wie ernst das Thema ist: Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Jana Pasching.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Krone zu Mittag
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv