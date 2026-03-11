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Krone zu Mittag

ORF-Turbulenzen, Katzen- GPS-Tracker und Unfälle | krone.tv "KRONE ZU MITTAG"

krone.tvStaffel 2026Folge 6vom 11.03.2026
ORF-Turbulenzen, Katzen- GPS-Tracker und Unfälle | krone.tv "KRONE ZU MITTAG"

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Krone zu Mittag

Folge 6: ORF-Turbulenzen, Katzen- GPS-Tracker und Unfälle | krone.tv "KRONE ZU MITTAG"

55 Min.Folge vom 11.03.2026

ORF im Umbruch: Nach dem Rücktritt von Roland Weißmann liegt die Macht nun bei der Generaldirektorin – der Stiftungsrat gab heute Einblicke in die Hintergründe und die kommenden Entscheidungen. Und: Ein Forschungsprojekt will genau das herausfinden und sucht 25 Samtpfoten, die mit GPS-Tracker auf wissenschaftliche Mission gehen. Außerdem: Langsam vorgehen, auf Sicherheit achten und den Helm nicht vergessen – das schützt vor Verletzungen. Die Bilanz der Skisaison zeigt aber, wie ernst das Thema ist: Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Jana Pasching.

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