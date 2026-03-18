Spritpreisbremse, Drogentote und Kokain-Beichte | KRONE ZU MITTAGJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 9: Spritpreisbremse, Drogentote und Kokain-Beichte | KRONE ZU MITTAG
54 Min.Folge vom 18.03.2026
Autofahrer in Österreich können sich auf eine kleine Entlastung einstellen: Die Regierung hat nach zähen Verhandlungen ein Paket geschnürt, das die Spritpreise deckeln und die Mineralölsteuer temporär senken soll – laut ersten Berechnungen könnten Tankstellenpreise um rund zehn Cent pro Liter fallen. UND: Jasmin Steiner von der Tiroler „Krone“-Redaktion erklärt im Talk, wie problematisch die Entwicklung rund um Jugendliche Drogensüchtige in Tirol aktuell ist. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
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Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv