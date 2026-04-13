Ende der Orbán-Ära und Iran-Videos im ParlamentJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 93: Ende der Orbán-Ära und Iran-Videos im Parlament
53 Min.Folge vom 13.04.2026
Ein Wahlabend, der in die Geschichte eingehen dürfte: Nach 16 Jahren an der Macht ist Viktor Orbán plötzlich Geschichte – ein politisches Erdbeben, das nicht nur Budapest erschüttert, sondern ganz Europa verändern könnte. Und: Zwei Videos aus dem Parlament sorgen in den sozialen Medien für heftige Empörung. Das und mehr sehen Sie bei Krone zu Mittag, mit Stefana Madjarov.
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten, Wissenschaft, Comedy, Drama, Abenteuer, Reality
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