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Krone zu Mittag

Ende der Orbán-Ära und Iran-Videos im Parlament

krone.tvStaffel 2026Folge 93vom 13.04.2026
Ende der Orbán-Ära und Iran-Videos im Parlament

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Krone zu Mittag

Folge 93: Ende der Orbán-Ära und Iran-Videos im Parlament

53 Min.Folge vom 13.04.2026

Ein Wahlabend, der in die Geschichte eingehen dürfte: Nach 16 Jahren an der Macht ist Viktor Orbán plötzlich Geschichte – ein politisches Erdbeben, das nicht nur Budapest erschüttert, sondern ganz Europa verändern könnte. Und: Zwei Videos aus dem Parlament sorgen in den sozialen Medien für heftige Empörung. Das und mehr sehen Sie bei Krone zu Mittag, mit Stefana Madjarov.

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