Trump gegen NATO, ORF-Affäre und ESC-VorfreudeJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 76: Trump gegen NATO, ORF-Affäre und ESC-Vorfreude
56 Min.Folge vom 09.04.2026
Donald Trump wütet gegen die NATO! Wegen fehlender Unterstützung im Iran-Krieg droht die US-Regierung nun, Truppen aus Ländern wie Deutschland und Spanien abzuziehen. UND: Juristisch entlastet, aber trotzdem vor dem Aus: In der ORF-Affäre sorgt das Ergebnis der internen Untersuchung rund um Roland Weißmann für eine spektakuläre Wendung. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Stefana Madjarov.
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten, Wetter, Dokumentation, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv