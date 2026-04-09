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Krone zu Mittag

Trump gegen NATO, ORF-Affäre und ESC-Vorfreude

krone.tvStaffel 2026Folge 76vom 09.04.2026
Trump gegen NATO, ORF-Affäre und ESC-Vorfreude

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Krone zu Mittag

Folge 76: Trump gegen NATO, ORF-Affäre und ESC-Vorfreude

56 Min.Folge vom 09.04.2026

Donald Trump wütet gegen die NATO! Wegen fehlender Unterstützung im Iran-Krieg droht die US-Regierung nun, Truppen aus Ländern wie Deutschland und Spanien abzuziehen. UND: Juristisch entlastet, aber trotzdem vor dem Aus: In der ORF-Affäre sorgt das Ergebnis der internen Untersuchung rund um Roland Weißmann für eine spektakuläre Wendung. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Stefana Madjarov.

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