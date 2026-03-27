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Krone zu Mittag

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krone.tvStaffel 2026Folge 72vom 27.03.2026
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Krone zu Mittag

Folge 72: 260327_Krone zu Mittag LIVE_web_CID1744621291_F291

54 Min.Folge vom 27.03.2026

Der Iran-Krieg führt nicht nur zu höheren Spritpreisen, sondern könnte bald auch die Strompreise in die Höhe steigen lassen. Und: Nach zähem Ringen hat sich die Bundesregierung am Freitag auf die Einführung eines Social-Media-Verbots bis 14 Jahre geeinigt. Auch die umstrittene Reform der Lehrpläne an den AHS-Oberstufen ist nun fix – sie bringt wie erwartet Kürzungen der Lateinstunden. Außerdem ist Schlagerstar Natalie Holzner bei uns zu Gast. Das alles sehen Sie bei „Krone zu Mittag“ mit Stefana Madjarov.

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