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Krone zu Mittag
Folge 72: 260327_Krone zu Mittag LIVE_web_CID1744621291_F291
54 Min.Folge vom 27.03.2026
Der Iran-Krieg führt nicht nur zu höheren Spritpreisen, sondern könnte bald auch die Strompreise in die Höhe steigen lassen. Und: Nach zähem Ringen hat sich die Bundesregierung am Freitag auf die Einführung eines Social-Media-Verbots bis 14 Jahre geeinigt. Auch die umstrittene Reform der Lehrpläne an den AHS-Oberstufen ist nun fix – sie bringt wie erwartet Kürzungen der Lateinstunden. Außerdem ist Schlagerstar Natalie Holzner bei uns zu Gast. Das alles sehen Sie bei „Krone zu Mittag“ mit Stefana Madjarov.
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
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Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv