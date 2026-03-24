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Krone zu Mittag

Horror-Unfall, Spritpreise und Fall Fernandes | KRONE ZU MITTAG

krone.tvStaffel 2026Folge 12vom 24.03.2026
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Krone zu Mittag

Folge 12: Horror-Unfall, Spritpreise und Fall Fernandes | KRONE ZU MITTAG

53 Min.Folge vom 24.03.2026

Finanzminister Markus Marterbauer warnt vor zunehmendem Wirtschaftspessimismus – droht die Eskalation im Iran die heimische Wirtschaft zusätzlich zu belasten? UND: Nach den Vorwürfen von Collien Fernandes gegen Christian Ulmen wächst der öffentliche Druck. Der Schauspieler soll gefälschte pornografische Bilder seiner Ex-Frau online genutzt haben. Nun äußern sich andere Promis zu Wort. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ moderiert von Jana Pasching.

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