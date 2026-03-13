Über alle Berge: Weitwandern am ArlbergtrailJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 363: Über alle Berge: Weitwandern am Arlbergtrail
44 Min.Folge vom 13.03.2026
Der Arlberg Trail verbindet Lech, Zürs, Stuben, St. Christoph und St. Anton auf 52 Kilometern alpiner Landschaft. Die Doku begleitet Hüttenwirt Markus Kegele, Skirennläuferin Nina Ortlieb auf dem Weg zurück nach ihrer Verletzung, den Genussmenschen Clemens Walch, Sportler Simon Raffeiner und Bergführer Rudi Mathies. Ziel ist die Stuttgarter Hütte, wo Kami Lama seine Heimat gefunden hat. Bildquelle: ORF/embfilm/Dominik Walser
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