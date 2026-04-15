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Land der Berge

Bergsteigerdörfer in Tirol - Vom Leben im Villgratental und Osttiroler Gailtal

ORF IIIStaffel 1Folge 383vom 15.04.2026
Bergsteigerdörfer in Tirol - Vom Leben im Villgratental und Osttiroler Gailtal

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Folge 383: Bergsteigerdörfer in Tirol - Vom Leben im Villgratental und Osttiroler Gailtal

46 Min.Folge vom 15.04.2026

Einheimische wie beispielsweise Theresa Gutwenger, die den elterlichen Hof in Villgraten übernommen hat, oder die zugezogene Tierärztin Valeska Roos lieben den Zusammenhalt im Osttiroler Tal und könnten sich nicht vorstellen wegzuziehen. Dass Tradition und Innovation kein Widerspruch sind, zeigen Menschen wie Ludwig Rainer, einer der letzten Bürstenbinder Österreichs. Die aktuelle Folge spannt den Bogen weiter nach Obertilliach und Kartitsch – zu Bauern, Wirten, Chronisten und einem Nachtwächter, dessen Ruf seit Jahrzehnten durch das Dorf hallt. Sie alle erzählen von einem Leben in einem anderen Rhythmus. Bildquelle: ORF/IP Film

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