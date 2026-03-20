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Land der Berge

Der Sturm-Arche-Hof in Heiligenblut

ORF IIIStaffel 1Folge 366vom 20.03.2026
Der Sturm-Arche-Hof in Heiligenblut

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Land der Berge

Folge 366: Der Sturm-Arche-Hof in Heiligenblut

45 Min.Folge vom 20.03.2026

Mitten im Nationalpark Hohe Tauern liegt Heiligenblut – und darin der besondere Sturmarchehof. Hier zeigen Angelina und Hubert Pucher, wie nachhaltige Landwirtschaft, Biodiversität und ein entschleunigter Lebensrhythmus Hand in Hand gehen. Biobetrieb, Arche Hof für seltene Tierrassen, Imkerei, Knopfmacherei, Naturführungen – ein Ort voller Kreativität und Leben. Eine inspirierende Reise in eine außergewöhnliche Lebenswelt. Bildquelle: ORF/Nela Pichl

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