Der Sturm-Arche-Hof in HeiligenblutJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 366: Der Sturm-Arche-Hof in Heiligenblut
45 Min.Folge vom 20.03.2026
Mitten im Nationalpark Hohe Tauern liegt Heiligenblut – und darin der besondere Sturmarchehof. Hier zeigen Angelina und Hubert Pucher, wie nachhaltige Landwirtschaft, Biodiversität und ein entschleunigter Lebensrhythmus Hand in Hand gehen. Biobetrieb, Arche Hof für seltene Tierrassen, Imkerei, Knopfmacherei, Naturführungen – ein Ort voller Kreativität und Leben. Eine inspirierende Reise in eine außergewöhnliche Lebenswelt. Bildquelle: ORF/Nela Pichl
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