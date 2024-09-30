Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 22Folge 45vom 30.09.2024
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Franz Joseph Pichelsteiner alias Zorro scheint sich nicht im Geringsten verändert zu haben. Binnen kürzester Zeit regiert das Chaos in Carstens Wohnung. Am Nachmittag findet eine wichtige Baureferats-Sitzung statt, die über die Genehmigung des von Zorro geplanten Kunstprojekts auf der Lindenstraße entscheidet.

