Lindenstraße
Folge 45: Natriumnitrit
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Franz Joseph Pichelsteiner alias Zorro scheint sich nicht im Geringsten verändert zu haben. Binnen kürzester Zeit regiert das Chaos in Carstens Wohnung. Am Nachmittag findet eine wichtige Baureferats-Sitzung statt, die über die Genehmigung des von Zorro geplanten Kunstprojekts auf der Lindenstraße entscheidet.
