Lindenstraße
Folge 14: Dimitri
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Fast ein ganzes Jahr sind sie einander nun schon versprochen und Murats Eltern werden langsam ungeduldig. Wann wird ihr Sohn seine Lisa endlich heiraten? „Du verschiebst es immer!“, drängt auch Lisa ihren Liebsten. Doch Murat fehlt momentan einfach das nötige Kleingeld für eine opulente Hochzeit nach türkischer Tradition.
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste