Lindenstraße
Folge 13: Senf
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Der unerwartete Tod ihres geliebten Roberto hat Jack völlig aus der Bahn geworfen. Zwei Tage lang ist sie in der letzten Woche ziellos durch die Stadt geirrt. Und nicht nur für Jack ist Berts Tod ein schmerzlicher Verlust. Auch Sabrina kann nicht glauben, dass er tatsächlich gestorben ist und steht heute wie versteinert am Grab ihres Sohnes. Die Beerdigungs-Zeremonie ist für Jack kaum zu ertragen.
Lindenstraße
