Lindenstraße
Folge 8: In Blei gegossen
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Tanja hat immer noch ein schlechtes Gewissen, da Iffi für sie in Nicos kleines Zimmer gezogen ist. „Ist das wirklich okay, dass wir jetzt dein Zimmer haben?“, fragt sie noch einmal nach. Doch Iffi ist zufrieden mit ihrer Entscheidung.
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste