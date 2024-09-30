Lindenstraße
Folge 2: Krach
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Mittlerweile kann Gabi sich nun wirklich keinen Reim mehr auf Brunos verdrießliche Stimmung machen. Sie hat allerdings beobachtet, dass ihr Vater sich in letzter Zeit mehrmals mit Dr. Dressler getroffen hat. Kurzerhand fragt sie bei Ludwig nach, was denn mit Bruno los sei.
