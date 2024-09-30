Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

Krach

ARD PlusStaffel 22Folge 2vom 30.09.2024
Folge 2: Krach

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Mittlerweile kann Gabi sich nun wirklich keinen Reim mehr auf Brunos verdrießliche Stimmung machen. Sie hat allerdings beobachtet, dass ihr Vater sich in letzter Zeit mehrmals mit Dr. Dressler getroffen hat. Kurzerhand fragt sie bei Ludwig nach, was denn mit Bruno los sei.

