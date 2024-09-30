Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

Die Wette

ARD PlusStaffel 22Folge 4vom 30.09.2024
Die Wette

Lindenstraße

Folge 4: Die Wette

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Bis Iffi ihr Diplom in der Tasche hat, wird Nico zu seinem Vater Momo ziehen. „Man muss auch mal loslassen können!“, scherzt der Junge mit seiner traurigen Mutter. Um finanziell besser über die Runden zu kommen, möchte Iffi für diesen Zeitraum einen Untermieter in Nicos Zimmer einquartieren.

