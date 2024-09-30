Lindenstraße
Folge 7: Frohe Weihnachten
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Mit betrübten Gesichtern sehen Tanja und Suzanne nach dem Wohnungsbrand vor einer Woche einem traurigen Weihnachtsfest entgegen, doch ein Nachbar nach dem anderen bietet den beiden seine Unterstützung an. Ob Frotteehandtuch oder Schnellkochtopf – alle kramen Gebrauchsgegenstände hervor, um der kleinen Familie den Neuanfang zu erleichtern.
Weitere Folgen in Staffel 22
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste