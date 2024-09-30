Lindenstraße
Folge 19: Supermann
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Durch seine Tätigkeit als Telefonseelsorger bekommt Ludwig viele Schicksale mit. Besonders nahe geht ihm die Geschichte von Nadine, die ganz offensichtlich von ihrem Stiefvater missbraucht wird. Sofort organisiert er ihr einen Zufluchtsort in ihrer Nähe.
