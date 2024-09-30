Lindenstraße
Folge 5: Abartig
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Im neuen Jahr wird Anna ins litauische Wilna ziehen. Die Stelle als Koordinatorin in der Begegnungsstätte kann sie sich einfach nicht entgehen lassen. Schon jetzt vermisst Anna ihre Familie, denn sie wird nur alle zwei Monate für ein verlängertes Wochenende nach München kommen können. „Wir schaffen das schon!“ baut Hans seine Liebste auf.
Lindenstraße
Genre:Drama, Soap
12
Copyrights:© Das Erste