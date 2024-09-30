Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 22Folge 6vom 30.09.2024
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Heute müssen sich die vier Freunde endgültig entscheiden, ob sie die Ferienwohnung in Italien kaufen wollen. „Ich tät’ mich freuen“, meint Gabi. Ein kleines Anliegen hat sie allerdings an Sabrina und Hajo: Sie möchte mit Andy das Zimmer mit Meerblick beziehen! Obwohl Sabrina ihre Freundschaft zu Gabi als wenig gefestigt betrachtet, wird am Abend der Kauf der Wohnung in Ligurien beschlossen.

ARD Plus
