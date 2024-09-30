Lindenstraße
Folge 6: Verbrannt
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Heute müssen sich die vier Freunde endgültig entscheiden, ob sie die Ferienwohnung in Italien kaufen wollen. „Ich tät’ mich freuen“, meint Gabi. Ein kleines Anliegen hat sie allerdings an Sabrina und Hajo: Sie möchte mit Andy das Zimmer mit Meerblick beziehen! Obwohl Sabrina ihre Freundschaft zu Gabi als wenig gefestigt betrachtet, wird am Abend der Kauf der Wohnung in Ligurien beschlossen.
Lindenstraße
Genre:Drama, Soap
12
Copyrights:© Das Erste