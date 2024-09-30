Hörst du nicht die Glocken?Jetzt kostenlos streamen
Lindenstraße
Folge 12: Hörst du nicht die Glocken?
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Völlig übermüdet ist Iffi inmitten ihrer Unterlagen eingeschlafen. Heute muss die Hausarbeit raus, sonst droht ihr die Exmatrikulation. Leidensgenossen: Nur allzu gut kann Hans nachvollziehen, wie es Urszula gerade zumute ist. „Es wird immer schlimmer!“, klagt diese über ihr Verhältnis zu Irina. Die verzweifelte Mutter hat große Angst, dass ihre Tochter ein ernsthaftes Drogenproblem hat.
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste