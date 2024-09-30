Lindenstraße
Folge 10: Glätte
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Seit Urszula in der letzten Woche Joints bei ihrer Tochter entdeckt hat, ist ihr Misstrauen groß. Um ganz sicherzugehen, möchte sie sogar Irinas Monatskarte für den Bus selbst kaufen. „Ich habe nur keine Lust, dass du unser Geld für Rauschgift ausgibst!“, wettert Urszula.
Weitere Folgen in Staffel 22
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste