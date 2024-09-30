Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

Retourkutsche

Staffel 22Folge 18vom 30.09.2024
Folge 18: Retourkutsche

29 Min.Ab 12

Mit weit aufgerissenen Augen starrt Nikos seine Mutter am frühen Morgen an. Seit er Olli Klatt letzte Woche mit Tante Rosis EC -Karte ertappt hat, fürchtet er um das Leben seiner Mutter. Ollis massive Drohungen ängstigen den Kleinen so sehr, dass er es nicht wagt, Mary von seiner Beobachtung zu erzählen.

