ARD PlusStaffel 22Folge 20vom 30.09.2024
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Nachdem Rosi sie des Diebstahls verdächtigt, möchte Mary keinen Tag länger in der Lindenstraße bleiben. Vorübergehend hat sie mit Nikos bei Hans Unterschlupf gefunden, doch schon heute wird sie in eine neue Wohnung ziehen. „Nikos, du brauchst keine Angst mehr zu haben!“, verspricht sie ihrem Sohn.

