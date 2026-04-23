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Pressekonferenz der Israelitischen Kultusgemeinde: "Jahresbericht 2025 der Antisemitismus-Meldestelle"

ORF2Staffel 1Folge 143vom 23.04.2026
Pressekonferenz der Israelitischen Kultusgemeinde: "Jahresbericht 2025 der Antisemitismus-Meldestelle"

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Folge 143: Pressekonferenz der Israelitischen Kultusgemeinde: "Jahresbericht 2025 der Antisemitismus-Meldestelle"

42 Min.Folge vom 23.04.2026

IKG-Präsident Oskar Deutsch, IKG-Generalsekretär Benjamin Nägele und Meldestellenleiter Johannan Edelman präsentierten den Jahresbericht 2025 der Antisemitismus-Meldestelle. Im Kalenderjahr 2025 registrierte die Antisemitismus-Meldestelle der Israelitischen Kultusgemeinde Wien insgesamt 1.532 antisemitische Vorfälle. Es ist die höchste Zahl seit Beginn der Aufzeichnungen. Sendungshinweis: ZIB 13, 23. April 2026, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

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