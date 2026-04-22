Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Live Spezial

Medienstatement zu ZARA mit Frauenministerin Holzleitner und Vizekanzler Andreas Babler

ORF2Staffel 1Folge 142vom 22.04.2026
Medienstatement zu ZARA mit Frauenministerin Holzleitner und Vizekanzler Andreas Babler

Medienstatement zu ZARA mit Frauenministerin Holzleitner und Vizekanzler Andreas BablerJetzt kostenlos streamen

Live Spezial

Folge 142: Medienstatement zu ZARA mit Frauenministerin Holzleitner und Vizekanzler Andreas Babler

16 Min.Folge vom 22.04.2026

Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) kündigten an, die Förderung für die Anti-Rassismus-Beratungsstelle ZARA für dieses Jahr mit Mitteln aus dem Budget ihrer Ministerien zu übernehmen. Sendungshinweis: ZIB 1, 22. April 2026, 19:30 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Live Spezial
ORF2
Live Spezial

Live Spezial

Alle 1 Staffeln und Folgen