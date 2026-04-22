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Folge 142: Medienstatement zu ZARA mit Frauenministerin Holzleitner und Vizekanzler Andreas Babler
Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) kündigten an, die Förderung für die Anti-Rassismus-Beratungsstelle ZARA für dieses Jahr mit Mitteln aus dem Budget ihrer Ministerien zu übernehmen. Sendungshinweis: ZIB 1, 22. April 2026, 19:30 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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