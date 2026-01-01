LOOKAUT
1 StaffelAb 0
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LOOKAUT
LOOKAUT liefert fundierte Einblicke in wirtschaftliche und geopolitische Entwicklungen weltweit. Wer verstehen will, wie internationale Märkte funktionieren, welche wirtschaftlichen Trends die Welt prägen und wie sich globale Machtverhältnisse verschieben, ist hier genau richtig. Mit unseren Expert:innen in über 70 Ländern richten wir den Blick auf das, was andere oft übersehen.
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: LOOKAUT
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