Hybrider Krieg: Was uns droht und warum Europa dringend handeln mussJetzt kostenlos streamen
LOOKAUT
Folge 48: Hybrider Krieg: Was uns droht und warum Europa dringend handeln muss
47 Min.Folge vom 12.12.2025
Europa steht am sicherheitspolitischen Abgrund und befindet sich bereits mitten in einem hybriden Krieg. Das betont auch Militärexperte Markus Reisner. Während sich die globalen Machtverhältnisse verschieben, geraten europäische Staaten zunehmend ins Fadenkreuz von Drohnenangriffen, Cyberattacken und gezielter Desinformation. Die neue Realität des Krieges ist da – aber handeln wir schnell genug?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
LOOKAUT
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© LOOKAUT