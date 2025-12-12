Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hybrider Krieg: Was uns droht und warum Europa dringend handeln muss

Joyn PartnersStaffel 1Folge 48vom 12.12.2025
Folge 48: Hybrider Krieg: Was uns droht und warum Europa dringend handeln muss

47 Min.Folge vom 12.12.2025

Europa steht am sicherheitspolitischen Abgrund und befindet sich bereits mitten in einem hybriden Krieg. Das betont auch Militärexperte Markus Reisner. Während sich die globalen Machtverhältnisse verschieben, geraten europäische Staaten zunehmend ins Fadenkreuz von Drohnenangriffen, Cyberattacken und gezielter Desinformation. Die neue Realität des Krieges ist da – aber handeln wir schnell genug?

