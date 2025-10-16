Mega-Häfen: Wie Singapur und Shanghai den Welthandel kontrollierenJetzt kostenlos streamen
LOOKAUT
Folge 44: Mega-Häfen: Wie Singapur und Shanghai den Welthandel kontrollieren
8 Min.Folge vom 16.10.2025
Singapur und Shanghai dominieren den Welthandel mit den größten Häfen der Welt. Doch was macht diese Mega-Hubs so besonders? Und wie gehen sie mit geopolitischen Spannungen und Handelskrisen um?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
LOOKAUT
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© LOOKAUT