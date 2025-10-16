Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
LOOKAUT

Mega-Häfen: Wie Singapur und Shanghai den Welthandel kontrollieren

Joyn PartnersStaffel 1Folge 44vom 16.10.2025
Mega-Häfen: Wie Singapur und Shanghai den Welthandel kontrollieren

Mega-Häfen: Wie Singapur und Shanghai den Welthandel kontrollierenJetzt kostenlos streamen

LOOKAUT

Folge 44: Mega-Häfen: Wie Singapur und Shanghai den Welthandel kontrollieren

8 Min.Folge vom 16.10.2025

Singapur und Shanghai dominieren den Welthandel mit den größten Häfen der Welt. Doch was macht diese Mega-Hubs so besonders? Und wie gehen sie mit geopolitischen Spannungen und Handelskrisen um?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

LOOKAUT
Joyn Partners
LOOKAUT

LOOKAUT

Alle 1 Staffeln und Folgen