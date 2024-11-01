Rohstoffe und Macht: Darum will Donald Trump Grönland kaufenJetzt kostenlos streamen
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Folge 38: Rohstoffe und Macht: Darum will Donald Trump Grönland kaufen
4 Min.Folge vom 01.11.2024
Grönland gerät zunehmend in den Fokus geopolitischer Machtspiele: Das rohstoffreiche Land könnte durch den Klimawandel künftig einfacher erschlossen werden. Donald Trump will die Insel erneut für die USA sichern, doch auch China und Russland zeigen Interesse. Bleibt Grönland dänisch, wird es unabhängig oder doch Teil der USA?
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Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: LOOKAUT