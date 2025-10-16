Zum Inhalt springenBarrierefrei
Polens Aufstieg: Wird Warschau das neue Machtzentrum Europas?

Staffel 1Folge 43vom 16.10.2025
17 Min.Folge vom 16.10.2025

Polens Wirtschaft wächst! Jahrzehntelang unterschätzt, entwickelt sich das Land rasant zu einer zentralen Macht in Europa. Militärisch stark, wirtschaftlich aufstrebend, geopolitisch strategisch. Aber was steckt hinter Polens Aufstieg? Und wie wird Polen die Zukunft Europas mitgestalten?

