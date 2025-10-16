Polens Aufstieg: Wird Warschau das neue Machtzentrum Europas?Jetzt kostenlos streamen
LOOKAUT
Folge 43: Polens Aufstieg: Wird Warschau das neue Machtzentrum Europas?
17 Min.Folge vom 16.10.2025
Polens Wirtschaft wächst! Jahrzehntelang unterschätzt, entwickelt sich das Land rasant zu einer zentralen Macht in Europa. Militärisch stark, wirtschaftlich aufstrebend, geopolitisch strategisch. Aber was steckt hinter Polens Aufstieg? Und wie wird Polen die Zukunft Europas mitgestalten?
