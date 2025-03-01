5 Jahre Brexit – Erfolg oder teures Eigentor?Jetzt kostenlos streamen
Folge 39: 5 Jahre Brexit – Erfolg oder teures Eigentor?
5 Min.Folge vom 01.03.2025
Fünf Jahre nach dem Brexit zeigt sich: Viele Versprechen der Befürworter haben sich nicht erfüllt. Die britische Wirtschaft schwächelt, Produkte sind teurer, und der Fachkräftemangel belastet Unternehmen. Während die Migration aus der EU zurückging, führt das zu Engpässen in Schlüsselbranchen wie dem Gesundheitswesen. Unter Premierminister Keir Starmer deutet sich eine Annäherung an die EU an – doch bleibt der Brexit ein „unfinished business“?
