Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
LOOKAUT

5 Jahre Brexit – Erfolg oder teures Eigentor?

Joyn PartnersStaffel 1Folge 39vom 01.03.2025
5 Jahre Brexit – Erfolg oder teures Eigentor?

5 Jahre Brexit – Erfolg oder teures Eigentor?Jetzt kostenlos streamen

LOOKAUT

Folge 39: 5 Jahre Brexit – Erfolg oder teures Eigentor?

5 Min.Folge vom 01.03.2025

Fünf Jahre nach dem Brexit zeigt sich: Viele Versprechen der Befürworter haben sich nicht erfüllt. Die britische Wirtschaft schwächelt, Produkte sind teurer, und der Fachkräftemangel belastet Unternehmen. Während die Migration aus der EU zurückging, führt das zu Engpässen in Schlüsselbranchen wie dem Gesundheitswesen. Unter Premierminister Keir Starmer deutet sich eine Annäherung an die EU an – doch bleibt der Brexit ein „unfinished business“?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

LOOKAUT
Joyn Partners
LOOKAUT

LOOKAUT

Alle 1 Staffeln und Folgen