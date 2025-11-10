Zum Inhalt springenBarrierefrei
Reis-Krise, US-Zölle, Überalterung – Japans Wirtschaft am Wendepunkt?

Joyn PartnersStaffel 1Folge 46vom 10.11.2025
Folge 46: Reis-Krise, US-Zölle, Überalterung – Japans Wirtschaft am Wendepunkt?

15 Min.Folge vom 10.11.2025

Reis wird zum Luxusgut, Politiker treten zurück und die US-Zölle treffen die Industrie hart – Japan und seine Wirtschaft stehen unter Druck. Doch gleichzeitig boomt der Tourismus: Hotels sind ausgebucht, Millionen strömen zur Weltausstellung. Was steckt hinter diesem wirtschaftlichen Spagat? Wie sehr treffen die US-Zölle Japans Wirtschaft? Und wie geht das Land mit der rapid alternden Gesellschaft um?

