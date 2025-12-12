Indo-Pazifik: Warum die Region zum neuen Machtzentrum der Welt wirdJetzt kostenlos streamen
LOOKAUT
Folge 49: Indo-Pazifik: Warum die Region zum neuen Machtzentrum der Welt wird
14 Min.Folge vom 12.12.2025
Der Indo-Pazifik ist das neue Machtzentrum der globalen Wirtschaft. Hier entstehen neue Allianzen, Produktionszentren und Absatzmärkte. Aber was bedeutet das für Europa? Bleibt der Kontinent nur Zuschauer oder wird er aktiver Mitspieler auf der geopolitischen Bühne?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
LOOKAUT
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© LOOKAUT