Indo-Pazifik: Warum die Region zum neuen Machtzentrum der Welt wird

Joyn PartnersStaffel 1Folge 49vom 12.12.2025
Folge 49: Indo-Pazifik: Warum die Region zum neuen Machtzentrum der Welt wird

14 Min.Folge vom 12.12.2025

Der Indo-Pazifik ist das neue Machtzentrum der globalen Wirtschaft. Hier entstehen neue Allianzen, Produktionszentren und Absatzmärkte. Aber was bedeutet das für Europa? Bleibt der Kontinent nur Zuschauer oder wird er aktiver Mitspieler auf der geopolitischen Bühne?

