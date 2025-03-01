Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lithium, Kupfer und Co: Warum Chile für Europa so wichtig ist

Joyn PartnersStaffel 1Folge 42vom 01.03.2025
4 Min.Folge vom 01.03.2025

Seit Kurzem ist das modernisierte Freihandelsabkommen zwischen der EU und Chile in Kraft – ein strategischer Schritt für Europas Rohstoffsicherheit. Chile, reich an Lithium und Kupfer, spielt eine Schlüsselrolle in der grünen Transformation und hilft der EU, ihre Abhängigkeit von China zu reduzieren. Doch Umweltfragen und geopolitische Interessen werfen die Frage auf: Ist das wirklich eine nachhaltige Lösung?

