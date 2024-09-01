Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
LOOKAUT

Zuckerkonsum: Wer nascht am meisten?

Joyn PartnersStaffel 1Folge 30vom 01.09.2024
Zuckerkonsum: Wer nascht am meisten?

Zuckerkonsum: Wer nascht am meisten?Jetzt kostenlos streamen

LOOKAUT

Folge 30: Zuckerkonsum: Wer nascht am meisten?

4 Min.Folge vom 01.09.2024

Zucker ist aus unserer Ernährung kaum wegzudenken, obwohl der Konsum in vielen Ländern die Empfehlungen der WHO deutlich übersteigt. Dieses Video beleuchtet die Geschichte des Zuckers, seine zentrale Rolle in der Lebensmittelindustrie und die globalen Konsumtrends. Dabei werden auch die gesundheitlichen Risiken und Wege zu einem bewussteren Zuckerkonsum aufgezeigt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

LOOKAUT
Joyn Partners
LOOKAUT

LOOKAUT

Alle 1 Staffeln und Folgen