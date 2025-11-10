Zum Inhalt springenBarrierefrei
Russland provoziert, die USA destabilisieren: Muss Europa aufrüsten?

Joyn PartnersStaffel 1Folge 45vom 10.11.2025
Folge 45: Russland provoziert, die USA destabilisieren: Muss Europa aufrüsten?

28 Min.Folge vom 10.11.2025

Die Welt befindet sich im Umbruch – sicherheitspolitisch, wirtschaftlich und geopolitisch. Muss Europa jetzt aufrüsten? Sind wir überhaupt bereit für das, was kommt? Wie real ist die nukleare Bedrohung? Und was muss die EU wirklich tun, um zukunftssicher zu sein?

