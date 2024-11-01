Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ford und Tesla: Günstige E-Autos gegen Konkurrenz aus China

Die USA sind ein Schlüsselakteur der globalen Automobilindustrie, wobei Tesla den Elektroautomarkt dominiert, jedoch wachsendem Druck durch preisgünstige Modelle chinesischer Hersteller ausgesetzt ist. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, setzen Ford, Tesla und Rivian auf erschwinglichere E-Autos.

