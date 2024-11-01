Diesen Einfluss haben Wohlstandskrankheiten auf die WirtschaftJetzt kostenlos streamen
LOOKAUT
Folge 32: Diesen Einfluss haben Wohlstandskrankheiten auf die Wirtschaft
6 Min.Folge vom 01.11.2024
Wohlstandskrankheiten wie Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen belasten weltweit Gesundheitssysteme und treiben die Nachfrage nach Medikamenten, deren Entwicklung enorme Kosten und Risiken birgt. Erfolgsbeispiele wie Novo Nordisk zeigen die wirtschaftlichen Chancen, während KI die Forschung durch Datenanalyse und personalisierte Medizin revolutionieren könnte. Langfristig bleibt jedoch die Prävention zentral, um Gesundheitssysteme zu entlasten und die Krankheitslast zu verringern.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
LOOKAUT
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© LOOKAUT