Diesen Einfluss haben Wohlstandskrankheiten auf die Wirtschaft

Joyn PartnersStaffel 1Folge 32vom 01.11.2024
Diesen Einfluss haben Wohlstandskrankheiten auf die Wirtschaft

Folge 32: Diesen Einfluss haben Wohlstandskrankheiten auf die Wirtschaft

6 Min.Folge vom 01.11.2024

Wohlstandskrankheiten wie Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen belasten weltweit Gesundheitssysteme und treiben die Nachfrage nach Medikamenten, deren Entwicklung enorme Kosten und Risiken birgt. Erfolgsbeispiele wie Novo Nordisk zeigen die wirtschaftlichen Chancen, während KI die Forschung durch Datenanalyse und personalisierte Medizin revolutionieren könnte. Langfristig bleibt jedoch die Prävention zentral, um Gesundheitssysteme zu entlasten und die Krankheitslast zu verringern.

