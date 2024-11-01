Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joyn PartnersStaffel 1Folge 37vom 01.11.2024
5 Min.Folge vom 01.11.2024

Polen hat sich vom Krisenmanager zur Wirtschaftsmacht Europas entwickelt – mit niedrigen Steuern, Milliardeninvestitionen und einem starken Industrie- und Logistiksektor. Als zweitgrößter Exporteur von Lithium-Ionen-Batterien liegt das Land technologisch weit vorne. Doch kann Polen seinen Erfolgskurs auch ohne EU-Fördergelder halten?

