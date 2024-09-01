Südostasien: Spielball Chinas?Jetzt kostenlos streamen
Folge 10: Südostasien: Spielball Chinas?
41 Min.Folge vom 01.09.2024
Welche Länder bilden den dynamischen ASEAN-Staatenbund, und warum ist dieser Markt für Europa so attraktiv? In dieser Episode diskutiert Eva Weissenberger mit Franz Rößler, WKÖ-Regionalmanager für Asien, und Roland Hinterkörner von Expertise Asia über die Chancen und Herausforderungen der südostasiatischen Region. Sie beleuchten die Rolle einer jungen Bevölkerung, den Ausbau erneuerbarer Energien und das Verhältnis zu China sowie Geschäftsmöglichkeiten für österreichische Unternehmen.
