Das asiatische JahrhundertJetzt kostenlos streamen
LOOKAUT
Folge 11: Das asiatische Jahrhundert
22 Min.Folge vom 01.09.2024
Wie verändert Asiens wirtschaftlicher Aufstieg die globale Machtverteilung, und welchen Einfluss hat die Demografie auf die Weltwirtschaft? In dieser Episode reflektieren Eva Weissenberger und Christian Kesberg über Chinas geopolitische Ziele, Indiens digitale Fortschritte und die Rolle der ASEAN-Staaten. Sie diskutieren den demografischen Wandel, Herausforderungen der CO2-Neutralität und Chancen für Österreich in den Bereichen Green Tech und Infrastruktur.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
LOOKAUT
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© LOOKAUT