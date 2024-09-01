Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
LOOKAUT

Das asiatische Jahrhundert

Joyn PartnersStaffel 1Folge 11vom 01.09.2024
Das asiatische Jahrhundert

Das asiatische JahrhundertJetzt kostenlos streamen

LOOKAUT

Folge 11: Das asiatische Jahrhundert

22 Min.Folge vom 01.09.2024

Wie verändert Asiens wirtschaftlicher Aufstieg die globale Machtverteilung, und welchen Einfluss hat die Demografie auf die Weltwirtschaft? In dieser Episode reflektieren Eva Weissenberger und Christian Kesberg über Chinas geopolitische Ziele, Indiens digitale Fortschritte und die Rolle der ASEAN-Staaten. Sie diskutieren den demografischen Wandel, Herausforderungen der CO2-Neutralität und Chancen für Österreich in den Bereichen Green Tech und Infrastruktur.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

LOOKAUT
Joyn Partners
LOOKAUT

LOOKAUT

Alle 1 Staffeln und Folgen