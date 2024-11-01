Wie kann sich Europa behaupten?Jetzt kostenlos streamen
Folge 12: Wie kann sich Europa behaupten?
20 Min.Folge vom 01.11.2024
Host Eva Weissenberger und Geopolitik-Experte Christian Kesberg analysieren die aktuelle Lage der EU und beleuchten sieben Schlüsselfaktoren, die Europas Wettbewerbsfähigkeit gefährden. Sie diskutieren, wie die EU geopolitischen Herausforderungen begegnen und ihre Position gegenüber den USA und China stärken kann.
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© LOOKAUT