Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
LOOKAUT

Wie kann sich Europa behaupten?

Joyn PartnersStaffel 1Folge 12vom 01.11.2024
Wie kann sich Europa behaupten?

Wie kann sich Europa behaupten?Jetzt kostenlos streamen

LOOKAUT

Folge 12: Wie kann sich Europa behaupten?

20 Min.Folge vom 01.11.2024

Host Eva Weissenberger und Geopolitik-Experte Christian Kesberg analysieren die aktuelle Lage der EU und beleuchten sieben Schlüsselfaktoren, die Europas Wettbewerbsfähigkeit gefährden. Sie diskutieren, wie die EU geopolitischen Herausforderungen begegnen und ihre Position gegenüber den USA und China stärken kann.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

LOOKAUT
Joyn Partners
LOOKAUT

LOOKAUT

Alle 1 Staffeln und Folgen