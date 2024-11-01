LOOKAUT
Folge 13: Rechnet sich Europa?
44 Min.Folge vom 01.11.2024
Mariana Kühnel (WKÖ) und Gabriel Felbermayr (WIFO) diskutieren mit Eva Weissenberger, wie Europa im globalen Wettbewerb bestehen kann. Im Fokus stehen der Abbau von Bürokratie und ein stärkerer Binnenmarkt als Schlüssel für die internationale Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
LOOKAUT
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© LOOKAUT