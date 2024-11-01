Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
LOOKAUT

Rechnet sich Europa?

Joyn PartnersStaffel 1Folge 13vom 01.11.2024
Rechnet sich Europa?

Rechnet sich Europa?Jetzt kostenlos streamen

LOOKAUT

Folge 13: Rechnet sich Europa?

44 Min.Folge vom 01.11.2024

Mariana Kühnel (WKÖ) und Gabriel Felbermayr (WIFO) diskutieren mit Eva Weissenberger, wie Europa im globalen Wettbewerb bestehen kann. Im Fokus stehen der Abbau von Bürokratie und ein stärkerer Binnenmarkt als Schlüssel für die internationale Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

LOOKAUT
Joyn Partners
LOOKAUT

LOOKAUT

Alle 1 Staffeln und Folgen