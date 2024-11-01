Ist Deutschland noch zu retten?Jetzt kostenlos streamen
LOOKAUT
Folge 14: Ist Deutschland noch zu retten?
40 Min.Folge vom 01.11.2024
Ist Deutschland noch zu retten? Moderatorin Eva Weissenberger diskutiert mit Ulf Poschardt (WeltN24) und Michael Scherz (WKÖ) über die stagnierende deutsche Wirtschaft, die 2024 nur ein Wachstum von 0,1 % erwartet. Sie beleuchten die Ursachen der Krise, Deutschlands Rolle in der EU und den Einfluss von Religion auf die Wirtschaft, während sie die Frage aufwerfen, ob ein tieferer Einbruch nötig ist, um einen Wandel herbeizuführen.
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© LOOKAUT