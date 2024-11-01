EU-Wahl: Folgen für die WirtschaftJetzt kostenlos streamen
LOOKAUT
Folge 16: EU-Wahl: Folgen für die Wirtschaft
22 Min.Folge vom 01.11.2024
Die Europawahl 2024 hat die politische und wirtschaftliche Zukunft Europas neu gezeichnet. Im LOOKAUT Geopolitik Podcast diskutieren die Europa Expert:innen Sabine Radl und Christian Mandl, welche Chancen und Herausforderungen sich für den Wirtschaftsstandort Europa ergeben und wie die EU ihre Wettbewerbsfähigkeit in einer sich wandelnden globalen Landschaft sichern kann. Im Fokus steht, wie sich die Kräfteverhältnisse zwischen pro-europäischen und EU-kritischen Lagern verschoben haben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
LOOKAUT
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© LOOKAUT