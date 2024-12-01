Was bedeutet Javier Milei für Argentiniens Zukunft?Jetzt kostenlos streamen
Folge 17: Was bedeutet Javier Milei für Argentiniens Zukunft?
45 Min.Folge vom 01.12.2024
Argentinien, einst eines der reichsten Länder der Welt, steckt seit Jahrzehnten in der Krise. Host Eva Weissenberger diskutiert mit Marco Garcia (WKÖ) und Tobias Boos (Universität Wien), ob Präsident Javier Mileis radikale Reformen das Land retten oder die Instabilität verschärfen.
