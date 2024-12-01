Tradition oder Fortschritt? Japans Wirtschaft im WandelJetzt kostenlos streamen
LOOKAUT
Folge 18: Tradition oder Fortschritt? Japans Wirtschaft im Wandel
34 Min.Folge vom 01.12.2024
Japan zwischen Tradition und Fortschritt: Warum braucht die Wirtschaft dringend mehr Frauen und wie gelingt der Spagat zwischen technologischer Spitzenleistung und kulturellen Werten? Host Eva Weissenberger spricht mit Irene Bader (DMG MORI) und Christina Maria Schösser (WKÖ) über Japans wirtschaftliche Entwicklung, die Rolle der Frauen und die EXPO 2025 in Osaka.
