Wächst Afrikas Bevölkerung zu schnell?

Joyn PartnersStaffel 1Folge 2vom 01.09.2024
Folge 2: Wächst Afrikas Bevölkerung zu schnell?

47 Min.Folge vom 01.09.2024

Die Bevölkerungsexplosion in Afrika und die zunehmende Urbanisierung haben weitreichende Auswirkungen auf Wirtschaft und Wohlstand – sowohl auf dem Kontinent selbst als auch in Europa. Im LOOKAUT GEOPOLITIK PODCAST diskutiert Eva Weissenberger mit Experten über die Chancen und Herausforderungen, die sich für afrikanische und österreichische Unternehmen in Bereichen wie Abfallwirtschaft, erneuerbare Energien und Green Tech ergeben. Zudem erfahren die Hörer, wie junge Menschen in Afrika ihre Zukunft aktiv mitgestalten.

