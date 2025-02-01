Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joyn PartnersStaffel 1Folge 20vom 01.02.2025
Folge 20: Trump, Musk & Zuckerberg - Was planen die "Tech-Bros"?

46 Min.Folge vom 01.02.2025

Was passiert, wenn Elon Musk in der Politik mitmischt? Host Eva Weissenberger diskutiert mit KI-Experte Patrick Swanson und WKO-Innovationsleiter Daniel Zawarczynski über Machtspiele im Silicon Valley, das globale Technologiewettrennen und die Folgen für Europa und die Weltwirtschaft.

