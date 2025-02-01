Trump, Musk & Zuckerberg - Was planen die "Tech-Bros"?Jetzt kostenlos streamen
LOOKAUT
Folge 20: Trump, Musk & Zuckerberg - Was planen die "Tech-Bros"?
46 Min.Folge vom 01.02.2025
Was passiert, wenn Elon Musk in der Politik mitmischt? Host Eva Weissenberger diskutiert mit KI-Experte Patrick Swanson und WKO-Innovationsleiter Daniel Zawarczynski über Machtspiele im Silicon Valley, das globale Technologiewettrennen und die Folgen für Europa und die Weltwirtschaft.
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© LOOKAUT